Amerikaanse centrale bank houdt stimulus onveranderd

'De economische activiteit en de werkgelegenheid blijven herstellen, maar zijn nog steeds veel lager dan begin dit jaar', zegt de Fed in een toelichting van het rentebesluit. 'De gezondheidscrisis blijft in de nabije toekomst wegen op de economische activiteit, de werkgelegenheid en de inflatie en vormt een aanzienlijk risico voor de economische vooruitzichten op middellange termijn.'

De beoordeling van de economische toestand en de boodschap over het monetair beleid zijn dezelfde als na de vorige Fed-vergadering, midden september. 'Omdat de inflatie gedurende een lange periode lager was dan de doelstelling streeft de centrale bank naar een inflatie van iets meer dan 2 procent om over een langere periode een gemiddelde inflatie van 2 procent te bereiken.'

Maximale werkgelegenheid

De Fed zegt dat ze het nulrentebeleid handhaaft 'tot de maximale werkgelegenheid is bereikt, de inflatie is gestegen naar 2 procent en op weg is om licht boven 2 procent te stijgen'. De bestuurders van de Fed signaleerden in september dat er geen renteverhoging komt voor het einde van 2023.