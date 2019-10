Amerikaanse centrale bank verlaagt rente opnieuw maar hint op pauze

De Fed knipt haar basisrente naar 1,5 à 1,75 procent, maar suggereert dat ze in december de rente niet verder zal verlagen.

Zoals algemeen verwacht heeft de Fed woensdag de basisrente voor de derde keer in drie maanden verlaagd. De centrale bank verwijst impliciet naar de negatieve invloed van de handelsconflicten op de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en naar de lage inflatie.

Maar de Fed laat ook doorschemeren dat hij niet van plan is om het monetair beleid verder te versoepelen. De centrale bank schrapt in de toelichting de zin dat zij 'gepast' zal handelen om ervoor te zorgen dat de economische expansie duurzaam is.