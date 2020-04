Amerikaanse horrorcijfers halen beurzen onderuit

Een lawine aan macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten toont aan dat de coronacrisis in de VS meer economische schade veroorzaakt dan verwacht. De omzet van de Amerikaanse kleinhandel zakte in maart met 8,7 procent. Dat is de grootste daling ooit. De verkoop van kleding halveerde omdat veel winkels gesloten zijn door de quarantainemaatregelen.

Ook de industrie krijgt zware klappen. De productie van de Amerikaanse industrie verminderde in maart met 6,3 procent. Dat is de grootste terugval sinds 1946, net na de Tweede Wereldoorlog. April wordt niet beter, integendeel. Een indicator van de industriële activiteit in New York is naar een historisch dieptepunt gezakt. Een waarnemer noemt de reeks tegenvallende Amerikaanse macrocijfers 'onversneden horror'.