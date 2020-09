Amerikaanse huizenprijzen boomen

De aanstoker van de financiële crisis is nu de grote winnaar van de coronacrisis.

Dinsdag weten we hoeveel de Amerikaanse huizenprijzen zijn gestegen in de maand juli. In juni steeg de Case-Shiller-index, een invloedrijke graadmeter voor de huizenprijzen in de VS, nog van 224,60 naar 225,13 punten. Ook voor de maand juli gaan economen uit van een verdere stijging. Daarmee is er iets opvallends aan de hand: de huizenprijzen blijven klimmen, terwijl de economie een ongekende klap heeft gekregen door de coronacrisis.

En dat terwijl de huizenmarkt in de financiële crisis van 2008 nog dé grote verliezer was en zelfs een belangrijke aanstichter was van de Grote Crisis. De huizenprijzen waren in maart 2012 gedaald tot 35 procent onder het niveau van hun piek in 2006. In de periode voor de crisis was sprake van een ware koophausse, waarbij veel Amerikanen een huis zagen als een beleggingsobject dat gegarandeerd in waarde zou toenemen. Daarnaast kon het huis aangewend worden als halve pinautomaat. Veel Amerikanen gebruikten de overwaarde van hun huis om geld te lenen om bijvoorbeeld een nieuwe keuken te kopen.

Winnaar

Maar de verliezer van toen is nu de grote winnaar. Sinds de coronacrisis in maart is losgebarsten, steeg de prijs van een Amerikaans huis gemiddeld met bijna 2,5 procent, waarbij de prijzen in een rechte lijn omhoog gingen. Daarmee staan de prijzen van huizen in de VS op hun hoogste niveau ooit. Best vreemd in een klimaat van hoge werkloosheid, waarbij het logisch lijkt dat Amerikanen de aankoop van een huis uitstellen door het risico op jobverlies.

Maar met de coronacrisis is een ander fenomeen opgestart: je huis als kantoor. Door de pandemie zien veel bedrijven zich genoodzaakt hun personeel, wanneer dat mogelijk is, thuis te laten werken. Dat blijkt tegenwoordig - met een forse dosis hulp van de vele techondernemingen die het onlineverkeer overeind houden - prima te lukken. Een probleem is wel dat je soms met rondrennende kinderen in dezelfde huiskamer zit. Dat probleem lijken veel Amerikanen nu op te lossen door een groter huis te kopen met meer kamers, zodat ze een eigen kantoortje kunnen opzetten. In België zien we overigens een vergelijkbaar fenomeen.

Thuiswerkende Amerikanen kopen een groter huis, zodat ze een eigen kantoortje kunnen opzetten.