Amerikaanse inflatie op hoogste peil sinds 1982

De Amerikaanse inflatie is in november gestegen naar 6,8 procent. Dat verhoogt de druk op de centrale bank om de monetaire stimulus sneller terug te draaien en de rente te verhogen.

'Net als vorige maand is dit inflatiecijfer het resultaat van prijsstijgingen in de brede zin', zegt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in een persbericht. 'De prijzen voor benzine, huisvesting, voeding, gebruikte auto's en vrachtwagens en nieuwe voertuigen behoorden tot de grootste bijdragers tot de inflatie. De energie-index steeg met 3,5 procent (maand op maand) omdat de prijzen van benzine in november met 6,2 procent stegen.' De energieprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden met 33,3 procent gestegen en die voor voeding met 6,1 procent.