Amerikaanse jobmotor komt bijna tot stilstand

De plotse zwakte lijkt de centrale bank te staven in haar beslissing om de renteverhoging tijdelijk op te bergen.

In februari kwamen er in de VS 20.000 banen bij. Dat is veel lager dan de 180.000 banen die economen hadden verwacht. Daarmee was de jobgroei het zwakst sinds september 2017. De werkloosheidsgraad daalde naar 3,8 procent, het laagste peil in bijna 50 jaar.

In de bouw daalde het aantal jobs flink. In februari gingen er in de sector 31.000 banen verloren. Een deel daarvan zou door het slechte winterweer kunnen komen. Dat kan betekenen dat het slechte banencijfer daar ook deels door te verklaren is.

Het gemiddelde uurloon steeg met 3,4 procent het hardst in 10 jaar tijd. Dat is goed nieuws voor de koopkracht van de gemiddelde Amerikaan. Niettemin kan er door het slechte jobcreatiecijfer wel bezorgdheid ontstaan over het consumentenvertrouwen in de VS. Eerder vielen de cijfers van de kleinhandelsverkopen in december al behoorlijk tegen. Dat was het slechtste cijfer in 9 jaar tijd.

Federal Reserve

De zwakke cijfers lijken Jerome Powell - de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed - te steunen in zijn beslissing om een nieuwe renteverhoging tijdelijk op te bergen. De Fed nam na 9 renteverhogingen een pauze om te kijken hoe de Amerikaanse economie zou reageren op de wereldwijde groeivertraging. Uit deze cijfers blijkt ook dat de arbeidsmarkt van de grootste economie ter wereld wellicht vatbaarder is voor de internationale somberheid dan eerder gedacht.

Datafout?

ING-econoom James Knightley lijkt niet helemaal overtuigd van het banenrapport. Hij houdt er rekening mee dat de '20.000' Amerikaanse banen mogelijk een datafout zijn. De econoom zegt dat het cijfer niet overeenstemt met andere data over de arbeidsmarkt. 'Hoewel de Amerikaanse economie duidelijk wat tegenwind kent, is dit rapport erg vreemd, omdat het andere economische cijfers tegenspreekt'.

Marktreactie