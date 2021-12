'Amerikaanse kleine belegger is momenteel heer en meester'

Onzekerheid door de oprukkende omikronvariant en de slinkende stimulus doet beleggers winst nemen na een goed jaar. ‘Of de beurzen verder in het rood gaan dit eindejaar hangt af van de overtuiging van de Amerikaanse retailbelegger.’

De beurzen zetten de laatste week voor de kerstvakantie in met uitgesproken verliezen. De Stoxx600 met Europese steraandelen geeft zo’n 1,5 procent prijs, op Wall Street duikt de S&P500 evenveel lager bij de opening. Ook de olieprijs valt terug, met ruim 3 procent tot minder dan 71 dollar voor een vat Brent-olie.

Beleggers maken zich zorgen over de herinvoering van lockdowns om de omikronvariant het hoofd te bieden, met Nederland dat als eerste Europese lidstaat zijn economie weer op slot gooit. Daarnaast kregen de kansen op verse budgettaire stimulus in de VS een ferme tik door het veto van een cruciale Democratische senator.

‘Momenteel is elk nieuws een reden om winst te nemen nadat de markten flink gestegen zijn dit jaar’, zegt Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management. ‘Dat is niet onlogisch in een omgeving met toenemende onzekerheid, waarbij omikron wel degelijk een bedreiging vormt voor de groei dit en volgend kwartaal. Daarnaast kondigde de Amerikaanse centrale bank vorige week een versnelde verstrakking aan van haar beleid om de inflatie in toom te houden.’

We zitten in een periode van verhoogde volatiliteit die kan leiden tot een omslag in de markttrend. Frank Vranken Hoofdstrateeg Edmond de Rothschild (Europe)

Kantelpunt

Voor Frank Vranken, hoofdstrateeg van Edmond de Rothschild Europe, bevinden we ons op een potentieel kantelpunt. ‘We zitten in een periode van verhoogde volatiliteit die kan leiden tot een omslag in de markttrend. Het verleden leert dat alvorens de markt fundamenteel van richting verandert, we door een periode van volatiliteit moeten. Daar zitten we vandaag in, met dagen waarop de beurzen 2 procent naar beneden of omhoog gaan.’

Ook Vranken wijst op de toegenomen onzekerheid. ‘Centrale banken zijn de belangrijkste oorzaak. Hun plannen om minder liquiditeiten in de markten te pompen creëren een ander kader dan we de voorbije tien jaar gekend hebben. Een bijkomende onzekerheid zijn de bedrijfswinsten. Die kenden een fantastische groei in het derde kwartaal, maar de kans dat ze dat kunnen herhalen is klein. Daar komt bij dat de speculatie over extra budgettaire stimulus in 2022 een knauw krijgt door het verzet van senator Joe Manchin.’

‘Dat alles samen is een goede reden voor beleggers om winst van de tafel te nemen’, echoot Vranken zijn collega Juvyns. Of daarmee een bloederig eindejaar is ingezet, hangt volgens Vranken af van de Amerikaanse retailbelegger. Die belegde dit jaar massaal op de beurs, mede dankzij laagdrempelige apps als Robinhood en aangevuurd via chatfora waar raids op aandelen worden georkestreerd.

‘De Amerikaanse retailbelegger is dit jaar doorgebroken. Dat zie je aan de grote bedragen die die beleggers als groep vertegenwoordigen en aan de overtuiging waarmee ze van een beursdip profiteren om bij te kopen.’

Voor Vranken bepaalt de retailbelegger het verloop van het eindejaar. Professionele beleggers houden zich de laatste weken van het jaar typisch afzijdig, al was het maar omdat de handelsvolumes klein zijn en koersen daardoor stevig kunnen schommelen. ‘Retailbeleggers zijn daardoor heer en meester. Als zij de handdoek in de ring gooien, kan de beursdaling nog versnellen. Als ze de dip kopen niet.’