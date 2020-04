Amerikaanse olie kost nog helft van Europese

Beleggers braderen vaten continentale Amerikaanse olie, nu de opslagtanks in het stofferig prairiestadje Cushing vollopen.

Hoeveel kost een vat olie? Take your pick. 'Onze' referentie, een vaatje Brent, kost nu 27,35 dollar. Dat is 59 procent minder dan de 66 dollar begin dit jaar. De Amerikaanse referentie, West Texas Intermediate (WTI), noteert tegen een zelden geziene korting van bijna 50 procent op Brent: 14,71 dollar, 76 procent lager dan de 61 dollar begin 2020.

De tuimelperte van beide graadmeters is snel verklaard. De olieprijs is dit jaar gehalveerd. Begin maart lanceerde Saoedi-Arabië een prijzenslag door fors meer olie op te pompen en de grote internationale afnemers lagere prijzen te afficheren.

De Saoedi's maakten er geen geheim van het zat te zijn de productie in te perken terwijl Rusland maar vrolijk bleef vaten oppompen. Moskou, van zijn kant, lijkt te hopen dat lagere prijzen de Amerikaanse schalieolieproducenten uit de markt zullen prijzen.

Moskou was het op zijn beurt moe dat elk gat dat een productievermindering van OPEC+ liet, meteen door Amerikaanse schalieoliespelers ingevuld werd. De Verenigde Staten zijn dankzij schalieolie en goedkope schulden de jongste jaren uitgegroeid tot de grootste olieproducent ter wereld.

Die prijzenslag tussen de drie grotere spelers overspoelde de wereld met olie. En dat net op een ogenblik dat de vraag naar olie tuimelde. In maart ging een groot deel van de wereld in lockdown om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, wat de wereldvraag - in 2019 zo'n 100 miljoen vaten per dag - met ongeveer een derde heeft verminderd.

Er is wel een deal om de productie met 10 miljoen vaten te verminderen, maar die gaat pas in mei in. Intussen pompen 's werelds producenten miljoenen méér vaten per dag op dan er vraag naar is. En dus worstelt de sector met de vraag waar al die overtollige olie geparkeerd moet worden.

Daar zit de verklaring waarom de Amerikaanse olie maandagochtend 19 procent tuimelde en de Europese maar 2 procent goedkoper noteerde.

Knelpunt Cushing

De Brent is een 'maritieme' olie, op basis van vier Noordzee-velden tussen Shetland en Noorwegen (Brent, Forties, Oseberg en Ekofisk). Die is in afwachting van betere tijden vlotter op supertankers te parkeren en minder volatiel in functie van de stockage. Dat is ook een belangrijke reden waarom olietankerrederij Euronav vorige week tegen een opvallend goede prijs zijn oudste tanker - de 19 jaar oude Cap Diamant - kon cashen.