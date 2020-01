Amerikaanse recordexpansie blijft op koers

Het Amerikaanse bruto binnenlands product groeide over het vierde kwartaal op jaarbasis met 2,1 procent, hetzelfde tempo als tijdens de zomer. Dat maakten de cijferaars van het Bureau of Economic Analysis bekend.

De belangrijkste conclusie is dat de Amerikaanse expansie dus op koers blijft. Die expansie begon volgens de Amerikaanse 'recessie-arbiters' van de economenvereniging NBER meer dan tien jaar geleden, in juni 2009, en is daarmee de langste sinds de start van de statistieken in 1854.