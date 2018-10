Amerikaanse renteklim jaagt beleggers schrik aan

Het gaat zo goed met de Amerikaanse economie dat de centrale bank écht zal blijven de rente verhogen. En dat jaagt beleggers de gordijnen in.

Op de aandelenmarkt veroorzaakte het nauwelijks een rimpel, maar op Wall Street beleefde de obligatiemarkt gisteren een mini-crash. Beleggers dumpten opnieuw Amerikaans schuldpapier en eisen nu 3,20 procent rendement om hun geld voor tien jaar aan Uncle Sam toe te vertrouwen.

Het is geleden van de zomer van 2011 - toen ratingbureau S&P voor het eerst sinds 1941 de Verenigde Staten de AAA-score van topdebiteur ontnam - dat de lange rente nog zo hoog stond. De belangrijkste factor is de Amerikaanse centrale bank.

De door president Donald Trump benoemde Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell lijkt vastbesloten de rente te blijven verhogen. Dit ondanks kritiek van de Amerikaanse president en ondanks de crisis die de renteverhogingen in verschillende opkomende markten ontketent, niet in het minst in Turkije en Argentinië.

Schermvullende weergave

Powell maakt er al langer geen geheim van dat zijn boordtabel 'binnenlands' is. En die binnenlandse economie pleit voor verdere renteverlaging, met een inflatie die oploopt en een werkloosheid op het laagste peil in bijna een halve eeuw. In een opgemerkte toespraak bestempelde Powell dinsdagavond de prestatie van de Amerikaanse economie als 'buitengewoon positief'.

Lees: ook na acht renteverhogingen in de voorbije drie jaar zal de Fed de rente blijven optrekken. Dat is ook de boodschap die Charles Evans, voorzitter van het Fed-kantoor in Chicago, woensdagavond gaf in een gesprek met zakenkrant Financial Times. Evans, die nochtans te boek staat als een 'softie', liet duidelijk verstaan dat er nog méér renteverhogingen nodig zijn om inflatie de pas af te snijden.

Evans gaf ook aan dat de belastingverlaging die Trump doorvoerde terwijl de economie al als een tierelier draait, niet echt gelukkig getimed is: 'Een stimulerend begrotingsbeleid is een andere zaak tijdens een hoogconjunctuur dan tijdens een laagconjunctuur'.

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Die belastingverlaging zadelt de Amerikaanse overheid ook jaarlijks met een extra tekort van zo'n 1.000 miljard dollar op, terwijl de schuldenberg nu al meer dan 21.000 miljard dollar beloopt. En dus is de rentestijging ook een logisch geval van de flinke dosis verse schulden die Washington zal moeten uitgeven om de begrotingstekorten te financieren.

Die stijging is voor de rest van de wereld een probleem. Want Amerikaans schuldpapier is als vlotst verhandelbare belegging ter wereld dé referentie voor schulden overal ter wereld. Met andere woorden: als in de VS de rente stijgt, zal dat ook elders in de wereld geleidelijk het geval zijn. Dus ook voor Europa, zeker als de Europese Centrale Bank zoals beloofd eind dit jaar stopt met de bulkinkopen van staatspapier.