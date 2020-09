Amerikaanse toezichthouder richt pijlen op Robinhood

Robinhood, de beleggingsapp waarop jongeren gratis kunnen handelen, heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude.

De razendpopulaire Amerikaanse beleggingsapp Robinhood kijkt aan tegen een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Dat zegt de zakenkrant Wall Street Journal. De SEC onderzoekt of de hippe app aan zijn klanten voldoende heeft gecommuniceerd dat de beursorders verkocht werden aan partijen die zich bezighouden met flitshandel. Daarnaast gaat de toezichthouder kijken of dat mogelijke gebrek aan informatie gelijkstaat aan fraude.

Het onderzoek zou zich in een vergevorderd stadium bevinden. Als Robinhood aansprakelijk is, kan de beleggingsapp ervoor kiezen om te schikken. In dat geval moet ze tot 10 miljoen dollar betalen. De twee partijen hebben nog geen officiële onderhandelingen gevoerd over een schikking en een regeling is er naar verwachting niet voor het einde van de maand.

Hyperpopulair

De beleggingsapp die speciaal ontwikkeld is voor het groeiende leger jonge beleggers heeft de afgelopen tijd een fikse groei doorgemaakt. Zeker sinds de pandemie begonnen veel bodemzoekende beginnende beleggers de app te gebruiken. Robinhood heeft al meer dan 10 miljoen gebruikers.

Kritiek

Robinhood haalde in het tweede kwartaal 180 miljoen dollar binnen uit transacties. In het eerste kwartaal was dat nog maar 91 miljoen. Het grootste deel van de omzet komt van de handel in opties. Dat is opmerkelijk omdat de app zicht richt op nieuwe beleggers, terwijl opties over het algemeen gezien worden als een complex financieel product,dat vooral voor onervaren beleggers risico's inhoudt.