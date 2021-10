Amerikaanse tracker kan afwijken van rendement bitcoin...

De eerste Amerikaanse bitcointracker noteert op de beurs van New York. De ETF kan een kantelpunt betekenen voor de cryptomunt als beleggingsklasse. Maar er is een grote disclaimer: je koopt geen bitcoins.

De primeur is voor ProShares, een naar Amerikaanse normen kleine vermogensbeheerder uit Maryland. Het fondshuis met ongeveer 54 miljard dollar aan beheerd vermogen lanceerde dinsdag de eerste bitcointracker op de beurs van New York. Acht jaar lang ondernamen verschillende spelers pogingen om de leidende cryptomunt in een populaire trackervorm te gieten. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse toezichthouder een periode van 75 dagen om verzet aan te tekenen voorbij liet gaan en daarmee dus toelating verleende.

De tracker start met 20 miljoen dollar aan beheerd vermogen. Onder de ticker BITO lokte hij meteen een stevige stormloop uit. In het eerste halfuur wisselden ruim 6,4 miljoen stuks van hand, goed voor een handelsvolume van 264 miljard dollar. De eenheidsprijs bedroeg 40 dollar en stond na enkele uren op 41,3 dollar (+3%). De bitcoin zelf was in de dagen en weken voor de lancering stevig opgerukt naar een nieuwe recordstand. Bij de start van de handel in de tracker viel de prijs van de bitcoin plots terug van meer dan 63.000 dollar naar 61.400 dollar. Dat wijst mogelijk op een verschuiving van inlagen in bitcoins naar de trackervariant.

Dit product is een grote stap in de toenadering tussen de klassieke markten en de cryptomarkt. Noëlle Acheson Hoofdstrateeg cryptobeurs Genesis Global

Michael Sapir, de oprichter en grootaandeelhouder van ProShares, richtte zich bij de lancering expliciet tot de kleine belegger. 'Mensen die beleggen bij een broker en geen zin hebben in de rompslomp van een apart cryptoplatform krijgen een unieke kans om toch in de bitcoin te stappen.' Ook institutionele beleggers krijgen met de tracker een mogelijkheid om de cryptomunt te besnuffelen. Veel partijen mogen of kunnen door regelgeving niet in bitcoins beleggen. Een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij kan makkelijker in een ETF stappen dan zelf over te gaan tot de aankoop van bitcoins.

Met jaarlijkse beheerskosten van 0,95 procent is de tracker wel duurder dan gangbaar is. Bij de meeste ETFs betaal je hooguit 0,2 tot 0,5 procent aan beheerskosten. 'Dit product is een grote sprong in de toenadering tussen de traditionele markten en de cryptomarkt', zegt Noëlle Acheson, hoofdstrateeg bij het Londense Genesis Global, een marktplaats voor digimunten.

De essentie In de VS noteert een eerste bitcointracker op de beurs van New York.

Het passieffonds kan meer grote en kleine beleggers toegang geven tot de cryptomunt

De lancering stuwde prijs van de bitcoin op tot een nieuw record.

De tracker of ETF volgt futurescontracten waardoor het rendement lager kan liggen dan dat van de bitcoin zelf.

Er is een belangrijke kanttekening: via de tracker kunnen Amerikaanse beleggers futurescontracten op bitcoin volgen. Ze kopen dus geen fysieke onderliggende bitcoins. Dat is een wezenlijk verschil met enkele Europese varianten, waarbij de cryptomunten fysiek worden aangehouden. Het Britse fondshuis Jacobi lanceerde vorige week nog een ETF waarvan de onderliggende bitcoins in bewaring zijn bij Fidelity. Europa is op dat vlak de voorloper met intussen een zestal beschikbare trackers.

Het 'probleem' met futurescontracten is dat ze een andere curve volgen. Bitcoincontracten met een langere looptijd worden doorgaans met een premie verhandeld ten opzichte van de spotprijs, een situatie die bekendstaat als 'contango'. Fondsen die beleggen in futures moeten hun blootstelling voortdurend doorrollen als de contracten aflopen en betalen daarvoor een vergoeding. Dat proces vreet aan het rendement, waardoor de prestaties van de trackers worden losgekoppeld van het actief dat ze volgen. Een voorbeeld: de Horizon Bitcoin Front Month Futures Index steeg 530 procent in de voorbije twee jaar terwijl de bitcoin zelf 660 procent won. Als de markt in 'backwardation' zou zijn, als er dus een korting is ten opzichte van de spotprijs, kan een futurestracker net extra rendement bieden. Maar dat is bij de bitcoin ongebruikelijk.

Ondanks die beperking zien sommigen een gouden toekomst voor passief beleggen in bitcoins. 'In het eerste jaar denken we aan meer dan 50 miljard dollar aan instroom', zegt Tom Lee van Fundstrat Global Advisors, die weliswaar bekendstaat als een notoir bitcoinbeliever.