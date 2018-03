Amerikaanse verzekeraar stopt WDP 100 miljoen toe

Een Londense ontmoeting twee jaar geleden resulteert nu in een obligatie waarbij MetLife tegen bodemtarief de logistieke specialist 100 miljoen op 11 jaar toestopt.

Het is een opvallende mededeling die op vrijdagochtend binnenrolde. WDP haalde 'overnight' 100 miljoen euro op. Niet bij een groep maar bij exact één investeerder: MetLife.

De Amerikaanse verzekeraar - mede dankzij de gelijknamige building bovenop Grand Central in New York een bekende naam - tekent in op een obligatie van 100 miljoen euro tegen een bodemtarief van 2,62 procent.

Een interessant tarief, want de marktleider voor logistiek vastgoed in de Benelux betaalt nu zo'n 2,5 procent rente op zijn schulden die een gemiddelde looptijd van 4 à 5 jaar hebben. 'We kunnen zo zonder extra kostprijs de looptijd van onze schulden verlengen', zegt financieel directeur Mickael Vandenhauwe.

Hoe komt een Amerikaanse verzekeraar uit bij een Belgische magazijnier? Vandenhauwe: 'We hebben niet alleen regelmatig ontmoetingen met potentiële aandelenbeleggers, maar ook met obligatiebeleggers. Vaak gaat het om ontmoetingen die niet gelinkt zijn aan een concrete deal, maar bedoeld zijn om contacten te leggen. Twee jaar geleden organiseerden we in Londen met ABN AMRO zo'n 'non-deal road show' met potentiële investeerders, waaronder MetLife. De deal van deze ochtend is daar nu het resultaat van.'

Nederland

WDP groeide de voorbije jaren fors, vooral dankzij een vroege en forse expansie op de dankzij e-commerce boomende magazijnenmarkt in Nederland. De expansie - met een portefeuille die op tien jaar ruim verviervoudigd is tot 2,57 miljard euro, waarvan zowat de helft in Nederland - leverde de groep vorig jaar de onderscheiding 'Onderneming van het Jaar' op.