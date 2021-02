Amsterdam, de nieuwe koning van de Europese aandelenhandel

De Amsterdamse aandelenbeurs is officieel de levendigste in Europa. Ze onttroont Londen op het vlak van handelsvolumes.

Het dagelijkse handelsvolume in Amsterdam bedroeg in januari gemiddeld 9,2 miljard euro. Dat is meer dan een verviervoudiging tegenover december, blijkt uit cijfers van het beursbedrijf CBOE Europe. In Londen bedroeg het dagelijkse volume in januari gemiddeld 8,6 miljard euro, de helft van het daggemiddelde in heel 2020.