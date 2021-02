Amsterdam verwelkomt twee hipste beurswoorden van het moment: duurzame SPAC

Op de beurs van Amsterdam vindt een van de komende dagen de eerste notering plaats van ESG Core Investments. De eerste Europese duurzame SPAC is een initiatief van het Nederlandse family office Infestos, de groep achter Alfen. De interesse is groot.

De formule van een blancochequebedrijf of SPAC (special purpose acquisition company) is de voorbije jaren erg populair geworden in de Verenigde Staten. Investeerders vertrouwen blindelings een som geld - die anders niets opbrengt of waarop ze een negatieve rente moeten betalen - toe aan een beursgenoteerd vehikel dat vervolgens een passende, renderende en liefst succesvolle investering zoekt.

In Europa is de appetijt voor dit soort investeringen veel minder groot. Daar kan verandering in komen met de lancering van de eerste duurzame SPAC: ESG Core Investments. Die is veel minder blanco cheque dan tal van Amerikaanse SPAC’s.

De initiatiefnemer is de Nederlandse investeringsmaatschappij Infestos, die zich toelegt op het duurzaam beleggen van familiekapitaal. Infestos beheert het vermogen van de Twentse zakenman Bernard ten Doeschot. Die ontving in 2012 tientallen miljoen euro's uit de verkoop van de koolstofproducent Norit, geld dat hij via Infestos herbelegde.

Bij Infestos staan drie sectoren centraal: energieopslag, hernieuwbare energie en waterbehandeling. Infestos was een vroege investeerder in Alfen (onder meer laadpalen voor e-auto’s) en bracht dat bedrijf succesvol naar de beurs. Sindsdien ging de koers meer dan 750 procent hoger. Een ander bedrijf in de portefeuille is NX Filtration, een specialist in waterzuivering op basis van membraantechnologie.

Midcap

Bij de beursgang van ESG Core Investments mikken Infestos en de twee begeleidende banken, ABN AMRO en Berenberg, op een investeringsbedrag van 200 tot 250 miljoen euro. Het is de bedoeling dat bedrag de komende 24 maanden te gebruiken om een meerderheidsbelang te verwerven in een duurzaam bedrijf. ‘De interesse gaat naar een bedrijf uit (Noordwest-)Europa dat ESG in het hart draagt, snel groeit en een unieke technologie en/of sterke marktpositie heeft’, licht Infestos-woordvoerder Ariën Stuijt toe. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociale rechtvaardigheid) en Governance (deugdelijk bestuur).

‘Er is nog niets concreets, maar het wordt wellicht een bedrijf uit een van de drie sectoren waarop Infestos focust’, zegt Fabian de Smet, hoofd investment banking (Europees continent) bij Berenberg. Hij ziet ruimte voor een midcap met een ondernemingswaarde (beurswaarde plus schulden) tot 500 miljoen euro.

Units

In vergelijking met een gewone beursgang verloopt het investeringsproces enigszins anders. Geïnteresseerden kopen geen aandelen maar ‘units’ tegen 10 euro per stuk. Elke unit bestaat uit een aandeel en twee achtsten van warrants. Een eerste ‘0,125 warrant’ krijgen ze bij de beursgang van de SPAC, de tweede op het moment van de aankoop van een bedrijf. Met de warrants kunnen ze aandelen aankopen tegen 11,50 euro per stuk.

Over de investering in een bedrijf hebben de aandeelhouders hun zeg. Ze moet door 70 procent van het ingelegde kapitaal worden goedgekeurd. Wie niet akkoord gaat, kan uitstappen en zijn geld terugvragen. 'Je krijgt dan de volledige inleg terug min de negatieve rente die kleeft op de rekening', klinkt het bij Berenberg. Het geld wordt op een geblokkeerde rekening geplaatst.

Bij een overname krijgt Infestos een belang van 20 procent voor zijn werk, zijn netwerk en zijn trackrecord. 'Dat is in lijn met wat gangbaar is', klinkt het bij Infestos. Het rekent ook een jaarlijkse consultancyvergoeding aan van 150.000 euro voor het begeleiden van de SPAC.

Sterke appetijt

Volgens De Smet is er veel interesse voor de duurzame SPAC. ‘Na een week prospectie hadden we al meerdere indicaties van een sterke appetijt. Het is een beetje een win-win voor iedereen die erbij betrokken is, zowel voor Infestos als voor de investeerders.’

Is het niet een beetje een opportunistisch initiatief wegens de hype rond duurzaam beleggen en blancochequebedrijven? De Smet: ‘Het klopt dat twee van de hotste trends hier samenkomen. Een ESG SPAC is een magische formule om de aandacht van investeerders te trekken. Maar dat is niet de reden voor de lancering. Infestos heeft een sterk trackrecord als het op duurzaam investeren aankomt en is al een hele tijd met dit project bezig.’

Voor alle duidelijkheid: kleine beleggers uit België kunnen niet inschrijven op de beursgang.