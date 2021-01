Amsterdamse beurs magneet voor buitenlandse techbedrijven

Het gunstige Amsterdamse opstartklimaat en de tanende aantrekkingskracht van Londen lokken steeds meer buitenlandse 'techies' naar het Damrak, de beurs van Amsterdam.

2020 was geen grand-crujaar voor binnenlandse bedrijven die de weg vonden naar de Amsterdamse beurs. De teller stopte bij twee: Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet's en de beursschelp Dutch Star Companies Two. Dat is de helft van de vier nieuwkomers in Brussel (Hyloris, Nyxoah, Unifiedpost en Inclusio).

Daar horen twee kanttekeningen bij. Een: de binnenlandse nieuwkomers in Amsterdam hebben een veel groter gewicht dan die in Brussel. De gecumuleerde beurswaarde van de debutanten over de jongste vijf jaar beloopt ruim 100 miljard euro.

Twee: Amsterdam is steeds meer een magneet voor buitenlandse bedrijven nu Londen postbrexit van zijn glans verliest. Volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad staan vijf bedrijven te trappelen om naar het Damrak te trekken.

Belgen bouwen huizen, Nederlanders starten een bedrijf. Jitse Groen CEO Just Eat Takeaway

Daarbij zitten zeker twee kleppers: het Poolse InPost, dat kluisjes uitbaat voor onlineshoppers, en het Spaanse fintechbedrijf Allfunds, een belangrijke schakel tussen banken en beleggingsfondsen.

Een andere factor is Prosus . Die technologie-investeerder wrikte zich vorig jaar los van de Zuid-Afrikaanse mediagroep Naspers (Nasionale Pers). Sindsdien ontdekt in plaats van de happy few in Johannesburg een grote schare beleggers de holding als een indirecte manier om in het Chinese Tencent te stappen.