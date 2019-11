Amsterdamse beurs op hoogste peil in 16 jaar

Terwijl de Brusselse Bel20 nog ver van zijn piek van 2007 verwijderd is, koerst de Amsterdamse sterindex AEX naar het hoogste peil sinds 2001. De verklaring telt vier letters: ASML.

En dat mag gerust een opmerkelijke prestatie genoemd worden. De Brusselse beursbarometer Bel20 noteert weliswaar op een zucht van het hoogste peil van het jaar, maar is eigenlijk al drie jaar aan het surplacen . Voor de Euro Stoxx50 geldt min of meer hetzelfde.

De AEX, daarentegen, laat sinds begin 2017 een winst van 20 procent optekenen en doet zo vier keer beter dan de Bel20 over dezelfde periode. Nochtans heeft de AEX net als de Bel20 en de Euro Stoxx50 af te rekenen met al jaren kwakkelende bankaandelen: ABN AMRO is dit jaar met een minus van 16 procent op staalreus ArcelorMittal na het slechtst presterende Amsterdamse steraandeel.

De verklaring voor de hoge vlucht van de AEX is in vier letters samen te vatten: ASML . De Veldhovense wereldmarktleider - zeg maar monopolist - in complexe machines voor chipassemblage legde vorige maand traditiegetrouw sterke resultaten voor.