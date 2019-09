Analisten: 'Olie zal duurder blijven'

Een trader in New York.

De aanvallen op Saoedische olieinstallaties sturen de olieprijs niet alleen op korte termijn hoger. Er is ook een effect op langere termijn, waarschuwen analisten.

De prijs van ruwe Brent-olie sprong maandagochtend een vijfde hoger tot 71,95 dollar per vat. Momenteel noteert Brent op 66,50 dollar, nog steeds een dagstijging met 10 procent, en het hoogste peil in twee maanden.

Hoe de prijs op korte termijn verder zal evolueren, hangt af van de nieuwsstroom uit Riaad. De cruciale vraag is hoe snel de olieproductie er kan worden hersteld. De aanvallen op Abqaiq, ’s werelds grootste olieraffinaderij, en Khurais, het op één na grootste olieveld van het land, hebben de helft van de Saoedische olieproductie uitgeschakeld. Daarmee valt de productie van 5,7 miljoen vaten per dag weg, goed voor 5 procent van de wereldproductie.

'De raffinaderij in Abqaiq speelt een cruciale rol in de Saoedische olieproductie. De helft van de Saoedische olie passeert er, vooraleer afgevoerd te worden naar exportterminals of andere raffinaderijen', zegt Barclays-olieanalist Amarpreet Singh. Singh gelooft evenwel niet dat de aanvallen op korte termijn de Saoedische uitvoer doen stokken. 'Het prospectus van Aramco (van bij de obligatie-uitgifte, red.) leerde ons dat de vier Saoedische exportterminals een opslagcapaciteit hebben van 66 miljoen vaten. Dat betekent dat de uitvoer sowieso nog twee weken kan doorgaan, ondanks de schade aan de olie-installaties.'

'Geopolitieke risicopremie'

Barclays gelooft evenwel dat de oliemarkt voortaan een hogere risicopremie zal inbouwen in de olieprijs. 'Het voorval geeft een klap aan de geloofwaardheid van Saoedi-Arabië als toeleverancier aan de oliemarkt. En dat land is niet alleen de grootste olie-uitvoerder ter wereld, het bezit ook het grootste gedeelte van 's werelds overcapaciteit. De overcapaciteit van het OPEC-oliekartel lag in het tweede kwartaal op 2,2 miljoen vaten per dag, en die komt quasi volledig op rekening van Saoedi-Arabië.'