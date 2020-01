Analisten geloven niet in Britse renteverlaging

Experts van de Amerikaanse Bank of New York Mellon zeggen dat de markt te veel rekent op een renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk. De markt schat de kans op 60 procent. De analisten adviseren beleggers te wachten op meer informatie over de economische implicaties van de overtuigende verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson. Volgende week komen er nieuwe cijfers over het ondernemersvertrouwen (PMI-index).