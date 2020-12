Analisten over Orange-bod: 'Opportunistisch'

Kepler-analist Matthijs van Leijenhorst ziet an sich weinig extra synergieën die Orange uit de volledige controle kan halen, maar denkt dat het uitkoopbod een voorbode is van grotere bewegingen in de telecomsector.

En dan gaat de blik altijd naar de Waalse kabelaar VOO, waar in nabije toekomst schot lijkt te komen in het lang uitgesponnen verkoopproces. 'Dit suggereert een potentiële biedoorlog en dat is slecht nieuws voor Telenet', luidt het. Ook het nummer twee van de telecom, die vooral sterk staat in Vlaanderen, maakt er geen geheim van via VOO graag zijn 'voetafdruk' in Wallonië te vergroten.