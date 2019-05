Analisten positief over obligatie SD Worx

Een achtergestelde obligatie houdt een hoger risico in dan een gewone (senior) obligatie. Bij een faillissement of financiële problemen krijgen de houders van achtergestelde obligaties hun geld pas terug nadat de houders van de gewone obligaties en de klassieke schuldeisers zijn terugbetaald.

Na overleg met de banken mikken we op vermogende particulieren, niet op kleine beleggers.

'Als we gewone obligaties zouden uitgeven, moeten we de voorwaarden van onze bankkredieten heronderhandelen', zegt Hector Vermeersch, de financieel directeur van SD Worx. 'Dat willen we niet.'