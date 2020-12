Analisten reageren lauw op obligatie-uitgifte La Lorraine

Relatief hoog risico

Beleggers moeten inschrijven op minstens tien obligaties van 1.000 euro. De banken willen zo voorkomen dat kleine beleggers intekenen en te veel risico's nemen. 'Het verhoogde inschrijvingsbedrag is een van de manieren waarmee de doelgroep voor een obligatie die door de achterstelling risicovoller is, wordt beperkt', zegt BNP Paribas Fortis. 'De banken hebben dat bepaald in overleg met de klant.' KBC verwijst naar het belang van een voldoende spreiding van de portefeuille.

Obligatietracker

Pieter De Ryck, obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot, reageert lauw op de uitgifte. 'Wij raden klanten niet aan in te schrijven. Mijn voorkeur gaat uit naar een tracker of een gespreid fonds van high yield obligaties.'

Het beursblad De Belegger is evenmin enthousiast. 'Het rendement van 1,81 procent op zeven jaar is gelet op het achtergestelde karakter van de obligatie niet zo hoog. Anderzijds is La Lorraine een familiaal groeibedrijf met stevige fundamenten en actief in een eerder defensieve sector.'