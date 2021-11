Angelsaksische centrale banken lopen voorop in afbouw stimulus

De Australische centrale bank plafonneert niet langer de langetermijnrente. Ook in Canada en weldra in de VS en het Verenigd Koninkrijk knippen de centrale banken in de steun voor de economie.

Almaar meer centrale banken doen stappen naar een geleidelijke normalisering van het monetair beleid. Ze verwijzen naar de economische heropleving en de sterke stijging van de inflatie. In de ontwikkelde landen nemen de Angelsaksische centrale banken het voortouw. De Nieuw-Zeelandse centrale bank verhoogde begin oktober de rente en de Canadese centrale bank besliste vorige week om nu al de obligatieaankopen stop te zetten.

Dinsdag was het de beurt aan de Australische centrale bank. Ze probeert niet meer de driejaarsrente te stabiliseren op 0,1 procent. 'De beslissing om te stoppen met de rentedoelstelling weerspiegelt de verbetering van de economie en de vroeger dan verwachte vooruitgang naar de inflatiedoelstelling', zegt gouverneur Philip Lowe in een mededeling. De centrale bank streeft naar gemiddeld 2 à 3 procent inflatie.

Naast de Japanse centrale bank was de Australische centrale bank de enige die een doelstelling had voor de langetermijnrente. Het beleid om de langetermijnrente op een laag niveau vast te prikken moest de economie extra zuurstof geven. Ook andere centrale banken proberen de langetermijnrente laag te houden, maar ze hebben geen concrete doelstelling.

Obligatiemarkt

De Australische obligatiemarkt had geanticipeerd op de koerswijziging van de centrale bank. De driejaarsrente viel lichtjes terug nadat ze vorige week spectaculair was gestegen.

Hoewel de Australische centrale bank de langetermijnrente niet meer plafonneert, is haar monetair beleid nog altijd soepel. De 'cash rate' (kortetermijnrente) blijft 0,1 procent en de obligatieaankopen worden voortgezet. De centrale bank laat weten dat ze niet gehaast is om de kortetermijnrente te verhogen. Maar ze schrapt de boodschap dat ze wellicht niet voor 2024 de rente zal optrekken.

Federal Reserve

De aandacht van beleggers verschuift nu naar de VS. Het is bijna zeker dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) woensdag een vermindering van haar obligatieaankopen aankondigt. Nu koopt de Fed elke maand voor minstens 120 miljard dollar staatsobligaties en herverpakte hypotheken om de langetermijnrente te drukken. Veel economen verwachten dat de Fed elke maand de aankopen met 15 miljard dollar vermindert en midden volgend jaar stopzet.

De Fed is van plan de stimulus te verminderen omdat grote vooruitgang is geboekt richting de dubbele doelstelling van gemiddeld 2 procent inflatie en maximale werkgelegenheid. De eerste doelstelling is volgens Fed-voorzitter Jerome Powell al bereikt. De inflatie is nu veel hoger dan 2 procent, maar de centrale bank verwacht dat de inflatie in 2022 terugvalt naar de doelstelling.

De tweede doelstelling komt in zicht. De werkloosheidsgraad zakte van een piek van 14,8 procent in april vorig jaar naar 4,8 procent in september. De Fed vindt een werkloosheidsgraad van 4 procent optimaal en verwacht dat dat niveau in de loop van volgend jaar wordt bereikt.

De beleggers kijken ook uit naar de communicatie van de Fed over het rentebeleid. De futuresmarkt anticipeert op twee renteverhogingen in 2022. In september hintte de ene helft van de Fed-bestuurders op een eerste renteverhoging in 2022, de andere helft op een eerste renteverhoging in 2023.

Inflatieverwachtingen

Sindsdien zijn de inflatieverwachtingen gestegen, onder meer door de sterke toename van de loonkosten. De Amerikaanse loonkosten stegen in het derde kwartaal met 1,3 procent tegenover het tweede kwartaal. Dat is de grootste stijging in 20 jaar. Amerikaanse werknemers kunnen gemakkelijk meer loon eisen omdat de arbeidsmarkt erg krap is. Er zijn meer dan 10 miljoen vacatures. De centraal bankiers vrezen dat hogere inflatieverwachtingen een spiraal van stijgende lonen en prijzen veroorzaken.

We zullen actie moeten ondernemen. Andrew Bailey Gouverneur Britse centrale bank

Het is mogelijk dat ook de Bank of England deze week haar monetair beleid verstrakt. 'We zullen actie moeten ondernemen', waarschuwde gouverneur Andrew Bailey twee weken geleden. Hij verwees naar het risico van de stijgende inflatieverwachtingen, maar hij kon niet iedereen overtuigen. De helft van de economen verwacht donderdag een renteverhoging, de rest pas later. De obligatieaankopen worden eind dit jaar stopgezet.