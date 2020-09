Angelsaksische investeerders zien brood in Unifiedpost

De grote interesse in de beursgang van Unifiedpost, een specialist in de digitalisering van facturen, blijkt grotendeels van Amerikaanse en Britse zijde te komen. Bill.com effende de weg.

Een orderboek dat vrijdag in amper 8 minuten en 32 seconden volliep, een aanbod dat meer dan zes keer overingeschreven werd, een introductiekoers aan de bovenkant van de prijsvork, een openingskoers die 40 procent hoger trok: de beursintroductie van Unifiedpost was er een van superlatieven. En dan vergeten we er nog bij te zeggen dat het, met een totale opbrengst van 252 miljoen euro, de grootste IPO van de voorbije zes jaar op Euronext Brussel was.

‘We hebben met heel veel institutionele beleggers gesproken, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Zowel aan de oostkust als aan de westkust. Alles virtueel natuurlijk, via Zoom’, vertelde Hans Leybaert, de CEO van Unifiedpost, enkele minuten voor hij de openingsbel mocht luiden. ‘Onze equity story slaat enorm aan. Digitalisering wordt hét verhaal van de komende tien jaar in Europa.’

Bill.com

Amerikaanse institutionele investeerders waren ook al warm gemaakt door de succesvolle beursgang van Bill.com op de New York Stock Exchange in december vorig jaar. ‘Bill.com is een gelijkaardig bedrijf als Unifiedpost en onze meest naaste sectorgenoot. Ze zijn actief op een andere markt, maar inhoudelijk doen ze hetzelfde als wij. Beleggers hadden met Bill.com een ankerpunt om te vergelijken.’ Met een beurswaarde van 7 miljard dollar is Bill.com wel nog een maatje groter.

Het beurshuis Berenberg was de enige coördinator van de beursintroductie. ‘Unifiedpost zat al twee, drie jaar met een IPO in zijn hoofd maar dacht toen alleen aan Belgische investeerders. Wij vonden dat ze beter ook naar het buitenland konden gaan, zeker nadat Amerikaanse beleggers veel geld hadden verdiend aan Bill.com’, legt Fabian De Smet, hoofd investment banking voor Europa bij Berenberg, uit. Dat verklaart volgens hem de sterke vraag naar aandelen Unifiedpost. ‘De grote Amerikaanse fondsen en hun techexperts zagen wat men in België niet zag.’

Beleggers hadden met Bill.com een ankerpunt om te vergelijken. Hans Leybaert CEO Unifiedpost

De institutionelen die intekenden op het aanbod van Unifiedpost kwamen uiteindelijk voor 70 procent uit het Verenigd Koninkrijk (48%) en de Verenigde Staten (22%). Duitse en Franse partijen namen respectievelijk 12 en 8 procent voor hun rekening, Benelux-spelers 7 procent.

Lange weg

‘Het was een lange weg om hier te geraken’, zei Leybaert nadat hij de openingsbel had geluid en 27,975 euro als openingskoers zag verschijnen, een sprong van 40 procent. Wat Unifiedpost volgens hem uniek maakt, is de combinatie van diensten. ‘Wij zijn niet alleen een factuurverwerker, maar combineren dat met identificatie- en betaaloplossingen.’

We hebben alles in huis: we hebben de producten, de markt is daar, we hebben een team… en nu ook de centen. Hans Leybaert CEO Unifiedpost

Een van de belangrijkste doelstellingen van de beursoperatie is verder te groeien en nog meer overnames te doen. Unifiedpost is nu in 15 landen actief, maar het is volgens Leybaert de bedoeling een pan-Europees platform te creëren met een voetafdruk in elk land. Dat laatste is nodig omdat je je per land moet aanpassen, legt hij uit.

Waarom hij zich bij de beursgang alleen tot institutionelen richtte? ‘Dat heeft met de aard van de business te maken, die toch wat specialistisch is. Maar ik vind het ook belangrijk langetermijnverankering te krijgen. Als je met verankerde aandeelhouders zit, kun je tegenover de gewone belegger meer vertrouwen uitstralen.’

In de namiddag noteerde Unifiedpost amper nog boven de introductieprijs van 20 euro. De CEO maakte er zich niet zo veel zorgen over. ‘Het is voornamelijk een langetermijnverhaal. We hebben alles in huis: we hebben de producten, de markt is daar, we hebben een team… en nu ook de centen.’ De beursgang vult de kas van Unifiedpost met 175 miljoen euro aan. Daarnaast werden voor 77 miljoen euro bestaande aandelen verkocht.

1 miljard euro

Voor Euronext Brussel zijn het, alles in acht genomen, weer vrij drukke tijden. Met Unifiedpost maakt de Brusselse beurs haar derde beursintroductie van de zomer mee. Eind juni zette het farmabedrijf Hyloris zijn eerste stappen op de beurs en vorige week kende het medtechbedrijf Nyxoah een geslaagde start.