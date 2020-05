Angst voor lange pandemie weegt op beurzen

Bezorgdheid over de gezondheidscrisis, economie en spanningen tussen de VS en China hebben donderdag de aandelenkoersen voor de tweede dag op rij sterk doen dalen.

Beleggers werden donderdag overspoeld door een lawine aan slecht nieuws over de coronapandemie en de economie. Hoewel veel landen de maatregelen tegen de verspreiding van het virus versoepelen, groeit de angst dat de pandemie nog lang op de economische activiteit zal blijven wegen. 'Het is mogelijk dat het coronavirus nooit meer weggaat', waarschuwde Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het risico van een tweede golf besmettingen is reëel. Zowel China als Zuid-Korea rapporteerde de jongste dagen een nieuwe uitbraak van het virus. In verscheidene landen waaronder België is het reproductiegetal - het gemiddeld aantal personen dat één besmette persoon besmet - de jongste dagen of weken toegenomen.