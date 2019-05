Angst voor recessie duwt rente naar dieptepunt

De langetermijnrente in Europa en de Verenigde Staten daalde de jongste dagen naar heel lage niveaus. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen voor ontleners en spaarders?

De Duitse tienjaarsrente zakte donderdag even naar -0,18 procent. Dat is net boven het historisch dieptepunt in juli 2016 na het brexitreferendum. De Belgische tienjaarsrente brokkelde af naar 0,31 procent en de Amerikaanse rente daalde tot 2,26 procent. Ook dat is al lang niet meer gezien. In de VS is de langetermijnrente sinds enkele dagen lager dan de kortetermijnrente. Zo’n omgekeerde rentecurve was in het verleden een betrouwbare voorspeller van recessies.

Waarom daalt de langetermijnrente?

‘Beleggers zien de risico’s voor de wereldeconomie toenemen’, zegt Vincent Juvyns, marktstrateeg bij de Amerikaanse bank JPMorgan. ‘Ze denken dat er weinig kans is dat de VS en China eind juni in de marge van de G20-top een handelsakkoord bereiken. Daarom verkopen beleggers aandelen en kopen ze obligaties.’ Ook Frank Vranken, de hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay, verwijst naar de handelsoorlog tussen de VS en China. ‘Hoe langer die duurt, hoe langer bedrijven investeringen uitstellen.’

Steeds meer tekenen wijzen op een groeivertraging van de wereldeconomie. De Duitse werkloosheid steeg in mei voor het eerst in bijna twee jaar, de groei van de Amerikaanse economie vertraagde in mei veel sterker dan verwacht en ArcelorMittal kondigde voor de tweede keer in minder dan een maand tijd aan dat het zijn staalproductie in Europa verlaagt.

Juvyns voegt eraan toe dat de Europese rente ook wordt gedrukt omdat investeerders uit de rest van de wereld zijn teruggekeerd sinds de Europese verkiezingen. ‘We zien de jongste dagen geldstromen naar de eurozone.’ Sommige beleggers keren terug omdat de populistische partijen bij de Europese verkiezingen minder vooruitgang boekten dan verwacht.

Ten slotte jaagt het begrotingsconflict tussen Italië en de Europese Commissie beleggers naar veilige havens, zoals Duits overheidspapier. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zegt in steeds sterkere bewoordingen dat Rome de Europese begrotingsnormen niet meer wil naleven.

Is de lage rente de voorbode van een recessie?

Niet noodzakelijk. De uitzonderlijk lage rente in 2016 werd niet gevolgd door een recessie. Beleggers kijken vooral naar de rentecurve. Veel economen merken echter op dat een omgekeerde rentecurve minder dan vroeger een betrouwbare voorspeller is van recessies. Ze zien dat de rentecurve is vertekend door de massale obligatieaankopen van centrale banken. De rentecurve is voorlopig alleen omgekeerd in de VS, niet in de eurozone.

‘De obligatiemarkten zijn somberder over de economische vooruitzichten dan de aandelenmarkten’, signaleert Vranken. ‘Ze zien een daling van de inflatie en anticiperen op een verlaging van de beleidsrente van de centrale banken. In het verleden waren de obligatiemarkten doorgaans betere voorspellers dan de aan- delenmarkten.’ Juvyns noch Vranken verwacht in de nabije toekomst een recessie.

Wat zijn de gevolgen voor ontleners en spaarders?

De rente op woonkredieten volgt min of meer de evolutie van de Belgische langetermijnrente. Ze kan in de nabije toekomst verder afbrokkelen, hoewel ze nu al op een historisch dieptepunt staat. Maar de rente op hypothecaire leningen bevindt zich wellicht dicht bij de bodem. De Nationale Bank heeft de banken al herhaaldelijk opgeroepen de rentemarge op woonkredieten te verhogen.

Voor de overheid, die een hoge schuld heeft, is de lage langetermijnrente goed nieuws. De Belgische staat leent elk jaar zowat 30 miljard euro op lange termijn. De rentelasten zullen in 2019 opnieuw lager zijn dan begroot. De langetermijnrente heeft weinig invloed op de spaarrente. De rente op spaarboekjes wordt vooral bepaald door de rente op korte en halflange termijn.

Blijft de langetermijnrente zo laag?