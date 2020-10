Ant Group op weg naar grootste beursgang ooit

De Chinese Ant Group, de mobiele betalingsdochter uit het Alibaba-imperium van Jack Ma, wil 34,4 miljard dollar ophalen met een beursgang in Shanghai en Hongkong. Als dat lukt, wordt het de grootste beursgang aller tijden.

Ant Group trekt op 5 november naar de beurzen van Shanghai en Hongkong. De prijs van de nieuwe aandelen is vastgelegd op 68,8 yuan of 80 Hongkongse dollar (8,73 euro). De operatie moet minstens 34,5 miljard dollar opbrengen, en kan bij een hoge vraag uitgebreid worden met nog eens 5,17 miljard. Dat zou het fintechbedrijf een beurswaarde geven van 320 miljard dollar (271 miljard euro), wat meer is dan Amerika's grootste bank JP Morgan en 4 keer meer dan Goldman Sachs.