'Apple is ook aan 2.000 miljard dollar een koopje'

Kunnen beleggers een bedrijf van meer dan 2.000 miljard dollar onderschatten? Ja, stelt de invloedrijkste analiste van Wall Street over Apple.

Op Wall Street zet de Dow Jones de rally voort, met een klim van bijna 1 procent tot 28.163 punten. De klim is vrij algemeen al kwam de brandstof initieel vooral van de iPhone-producent Apple , die voor het eerst de neus boven 500 dollar steekt en tot 3 procent hoger koerste. Nu beloopt de winst 'maar' een klein procent meer.

De reden voor de verse klim? Eén: berichten over een milder standpunt van Washington tegenover WeChat. Een totaalverbod op eender welke transactie met die in China extreem populaire app zou een streep door de rekening zijn van Apple, aangezien de Volksrepubliek goed is voor een vijfde van de groepsomzet en de bedrijfswinst.

Apple heeft een ecoysteem van 1,5 miljard gebruikers en is goed geplaatst om een groot deel van de tijd die die gebruikers aan muziek, video, gezondheid, auto's, domotica etcera spenderen te capteren Katy Huberty Morgan Stanley

Twee: een rapport van de invloedrijkste analiste van Wall Street. We hebben het over Katy Huberty, de technologie-analiste van beurshuis Morgan Stanley. Zij verhoogde zondagavond haar koersdoel van 431 naar een - kort na opening bijna bereikte - 520 dollar. In het rapport gaat ze in op enkele kopzorgen van beleggers om te vervolgens stuk voor stuk te minimaliseren.

WeChat is daar één van: 'De regering-Trump maakte al duidelijk dat ze WeChat in de Verenigde Staten viseert, niet in China. En Apple zelf bewees in het verleden met een uitzondering voor Chinees invoerheffingen (voor Chinese onderdelen van Apple-hardware, red.) goed te kunnen lobbyen in Washington'.

Ook een overschatte kopzorg: de rel rond het populaire videospel Fortnite, die door een conflict met ontwikkelaar Epic Games niet langer in de appstore van Apple te vinden is. Huberty is duidelijk: 'Fortnite is van geen belang voor Apple. De geraamde jaaromzet van 130 miljoen dollar voor Apple is 0,6 procent van de totale inkomsten voor de appstore en 0,04 procent van de globale Apple-omzet. Epic heeft Apple veel meer nodig dan vice versa.'

Misschien nog de meest opvallende quote van Huberty, gelet op het feit dat we over een bedrijf met een beurswaarde van intussen 2.170 miljard dollar spreken, is deze: 'Beleggers blijven Apple onderschatten', luidt het. 'Apple heeft intussen een ecoysteem van 1,5 miljard gebruikers en is goed geplaatst om een groot deel van de tijd die die gebruikers aan muziek, video, gezondheid, auto's, domotica etcera spenderen te capteren'.