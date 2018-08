Apple op één maand 100 miljard rijker

Het is een jaarlijks Wall Street-ritueel: beleggers kopen in bulk Apple in de aanloop naar de voorstelling van de nieuwste iPhone.

De reden voor die sterke klim is onverminderd de iPhone , waarschijnlijk het meest rendabele consumentenproduct aller tijden. Het jongste kwartaalrapport leert dat de wereld vooral storm loopt voor de duurste versie van de iconische telefoon, de iPhone X. Dit ondanks het prijskaartje van 1.000 euro of dollar.

Die vaststelling voedt alleen maar het jaarlijkse zomerritueel op Wall Street: in bulk aandelen Apple kopen in de aanloop naar de lancering van de nieuwste iPhone, in september. Dit jaar is de cruciale dag vastgeprikt op 12 september.