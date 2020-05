Apple sluipt richting record

Iedereen straks een nieuwe iPhone als 'troostaankoop' post-lockdown? Dat is toch de stelling van het Wall Street-analistenheir.

Wall Street lijkt even op de adem getrapt te hebben na de rally van vorige week . De Dow Jones koerst een bij veeleer makke handel 0,2 procent hoger naar 24.264 punten.

Een belangrijk deel van die winst komt op het conto van zwaargewicht Apple , dat 0,8 procent hoger noteert en met 317,6 dollar het slotrecord van februari (327,2 dollar) nadert. Best frappant, aangezien CEO Tim Cook in februari als één van de eerste waarschuwde voor de impact van de coronacrisis op de verkopen.

UBS denkt dat de impact maar tijdelijk zal zijn. 'De inkomsten uit diensten als iTunes en ApplePay zijn sowieso coronaproof', stelt analist Timothy Arcuri. 'En wij verwachten dat Apple over kalenderjaar 2021 na twee jaar krimp 210 miljoen iPhones kan verkopen, een kwart meer dan dit jaar. Onderschat niet hoeveel vraag er moet ingehaald worden, zeker nu er met 5G een extra reden komt om je toestel een update te geven. En bovendien hebben consumenten meer budget, nu ze al nauwelijks iets aan reizen of horeca spenderen.'

Een zelfde teneur bij beurshuis Wedbush. 'De lancering van de iPhone 12, ook al zal die waarschijnlijk niet in oktober zijn, zal gepaard gaan met een zeer stevige vraag van consumenten die lang gewacht hebben op een upgrade', stelt analist Daniel Ives. En ook hij is lovend voor de dienstentak van Apple, die hij in deze crisis 'als van Teflon' bestempelt.