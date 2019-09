Apple weer 1.000 miljard waard

Naast de klassieke lancering van een nieuwe dure iPhone kwam de techgigant als kampioen in prijszettingsmacht ook verrassend uit de hoek: als prijzenbreker , met een bodemtarief voor zijn streamingdienst Apple TV+, waarmee de Californiërs hopen Netflix, de wereldmarktleider in comakijken , de duvel aan te doen.

Het gevolg: Apple is (bijna) weer een 'trillion dollar company'. Tegen 220 dollar zijn de 4,52 miljard uitstaande stukken van de techreus 995 miljard dollar waard. En dat is eigenlijk indrukwekkend: sinds Apple de vorig keer 1.000 miljard dollar waard was - begin november vorig jaar - hebben de Californiërs meer dan 300 miljoen eigen aandelen vernietigd. Die 'verdwenen' aandelen zijn bij de huidige koers 68 miljard dollar waard.

Apple gebruikt al jaren zijn legendarische cashflow om in bulk eigen aandelen in te kopen en zo de winst per aandeel op te krikken, omdat de over de voorbije jaren stagnerende winst over minder mondjes moet gespreid worden.