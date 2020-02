Argenx zit op berg cash van 1,34 miljard euro

Eerst een disclaimer: bij biotechnologiebedrijven zijn jaar- of kwartaalresultaten zelden het belangrijkste nieuws. De onderzoeksresultaten voor de producten in ontwikkeling zijn veel belangrijker.

En op onderzoeksvlak zit Argenx op koers om goudhaantje efgartigimod in 2021 op de markt te brengen. Midden dit jaar is er een cruciale update van de derde en laatste klinische testfase - met 167 patiënten - rond de werking van efgartigimod bij de bestrijding van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis .

Ook voor de strijd tegen de bloedziekte ITP lopen er in de derde klinische fase tests rond efgartigimod, daarnaast zijn er met hetzelfde middel tot nog toe beperktere onderzoeken (tweede fase) rond de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) en de zenuwziekte CIDP. Later dit jaar volgt een 'vijfde indicatie', belooft Argenx.

Die onderzoeken, zeker in de derde fase, kosten flink geld. De onderzoekskosten van de Gentenaars verdubbelden vorig jaar ruim, van 84 naar 198 miljoen euro. Daar staan, zoals gebruikelijk bij biotech, voorlopig weinig recurrente inkomsten tegenover zolang er geen product op de markt is.

Om die typische 'cash burn' te financieren helpt het dus als een biotechbedrijf voldoende cash in huis heeft. Dat is bij Argenx het geval. Meer nog: met een berg van 1,34 miljard euro, tegen 'maar' 565 miljoen eind 2018, is de buffer meer dan comfortabel te noemen.

De sterke toename is deels te danken aan de alliantie in kankeronderzoek die Argenx goed een jaar geleden met Johnson & Johnson sloot. De Amerikaanse reus en Janssen Pharma-moeder stortte bij het bezegelen van die deal 300 miljoen dollar in de Gentse kas. En Argenx zelf haalde in november bijna letterlijk 'overnight' op Nasdaq bijna een half miljard vers geld op, met de beloftevolle onderzoeksresultaten voor efgartigimod als geloofsbrief.