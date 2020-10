Argenx zit op koers met goudhaantje

De Gentse biotechgroep gaat eind dit jaar bij de Amerikaanse farmawaakhond de aanvraag indienen om efgartigimod te lanceren voor de behandeling van myasthenia gravis, geruggensteund door extra onderzoeksdata.

Argenx was afgelopen weekend 'te gast' op het virtuele wetenschappelijke congres van de Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Op dat congres presteerde de Gentse groep extra data over het lopende onderzoek over het experimentele middel efgartigimod voor de behandeling van de zeldzame spierziekte MG.

Volgens Argenx bevestigen de extra data de onderzoeksresultaten die de groep in mei voorstelde. Die sterke data stuwden de beurswaarde van de groep boven 10 miljard euro, in de veronderstelling dat de weg naar een commerciële lancering van het middel op de even cruciale als lucratieve Amerikaanse markt nu open ligt.

Argenx zegt van plan te blijven tegen eind dit jaar een aanvraag in te dienen voor efgartigimod bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, om het middel in 2021 op de markt te brengen. Terwijl andere klinische onderzoeken van de groep door Covid-19 vertraging hebben opgelopen, is dat niet het geval voor het cruciale MG-onderzoek met efgartigimod.