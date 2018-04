‘Arme landen bieden lucratieve obligaties'

Groeimarktobligaties in lokale munt en obligaties van landen met laag inkomen zijn aantrekkelijk. Dat zegt de Nederlandse vermogensbeheerder NN Investment Partners (NN IP).

De van ING afgesplitste vermogensbeheerder lanceerde een kwarteeuw geleden zijn eerste beleggingsfonds dat investeert in obligaties van groeilanden. Naar aanleiding van die verjaardag kwam Marcelo Assalin, het hoofd van de tak groeimarktobligaties, naar Brussel om zijn visie op die beleggingscategorie toe te lichten.

Beleggers met groeimarktobligaties hebben de jongste 15 jaar goed geboerd. Schuldpapier van landen met een laag inkomen bracht het meest op. Assalin gelooft dat de vooruitzichten gunstig blijven. ‘Institutionele beleggers investeren slechts 7 procent van hun portefeuille in groeimarktobligaties. Dat percentage zal stijgen.’

Denken dat obligaties van landen met een laag inkomen veel risico inhouden is een misvatting. marcelo assalin hoofd groeimarktschuld nn ip

Veel beleggers denken dat obligaties van landen met een laag inkomen een hoog risico inhouden, signaleerde Assalin. ‘Maar dat is een misvatting. De return van die obligaties is hoog en de volatiliteit is lager dan die van aandelen.’

Er zijn volgens Assalin verscheidene redenen waarom obligaties van landen met een laag inkomen aantrekkelijk zijn. ‘Het groeipotentieel is hoog, de minder efficiënte markten bieden opportuniteiten, de rente is hoog en de korte looptijd van de obligaties beperkt de kwetsbaarheid tegenover een rentestijging in de Verenigde Staten.’

IMF en China

Driekwart van die landen heeft een herstelprogramma bij het Internationaal Monetair Fonds of ziet een instroom van Chinese investeringen in het kader van de uitbouw van de nieuwe zijderoute. Assalin: ‘Ons ‘Frontier Markets’-fonds investeerde veel in obligaties van Egypte, Sri Lanka en Ecuador. Over Ecuador voel ik me niet meer comfortabel omdat de schuld er onlangs is gestegen.’

Ook obligaties van groeilanden in lokale munt zijn volgens Assalin interessant. ‘De munten van veel groeilanden zijn ondergewaardeerd en zullen stijgen. We vinden onder meer Aziatische munten en de valuta’s van Chili en Argentinië aantrekkelijk. We zijn ook positief over de Zuid-Afrikaanse rand dankzij het aantreden van een nieuwe president. Maar we zijn terughoudend over Brazilië en Mexico omdat daar dit jaar verkiezingen plaatsvinden.’

Een belangrijk risico voor de groeimarkten is de rentestijging in de VS. Maar Assalin gelooft dat het gevaar beperkt is. ‘De groei in de VS vertraagt vanaf eind 2019 of begin 2020 en de inflatie blijft laag. Het grootste deel van de stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente is achter de rug. Die rente stijgt niet naar 3,5 procent.’ De tienjaarsrente klom dinsdag voor het eerst sinds 2014 boven 3 procent.