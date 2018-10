Aston Martin dieselt bij beursdebuut

Beleggers lopen duidelijk niet warm voor de 'Ferrari-waardering' van de Britse sportwagenbouwer.

Hoe snel de bolides van het merk ook zijn, het beursdebuut van Aston Martin verloopt woensdag kachelend. De eerste notering in Londen beliep 1.906 pence, maar 0,3 procent boven de intekenprijs van 1.900 pence. Even later dook het aandeel zelfs in het rood, met een koersdaling van 3 procent tot 1.845 pence.

Als reactie op de lauwe interesse van beleggers hadden de begeleidende zakenbankiers de intekenprijs nochtans serieus getemperd. Initieel was het de bedoeling de sportwagenbouwer gewapend met een sterk halfjaarrapport tegen maximaal 2.250 pence naar de beurs te brengen.

Met die 2.250 pence per aandeel mikten de verkopende Italiaanse (Invest Industrial) en Koeweitse (Investment Dar) aandeelhouders op een waardering van meer dan 5 miljard pond (5,5 miljard euro). Dat is 5,7 keer de omzet over 2017 en bijna 70 keer de nettowinst.

Ter vergelijking: beleggers waarderen het grote voorbeeld Ferrari tegen zes keer de omzet en 30 keer de nettowinst. Ferrari beschikt echter over een jarenlange staat van dienst, wat Aston Martin, dat nog relatief weinig voet aan de grond heeft op de lucratieve Aziatische markt, nog moet opbouwen. De invloedrijke zakenkrant Financial Times merkt fijntjes op dat Aston Martin in zijn 105 jaar geschiedenis zeven keer bankroet is gegaan.