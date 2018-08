Aston Martin trekt met recordcijfers naar belegger

De luxebouwer parkeert met stevige groeiambities op de Londense beurs. Doelwit: crazy rich Asians. But don't mention the brexit.

Perslekken hadden de spanning al een beetje weggenomen, maar woensdagochtend was het in een officiële mededeling ook formeel: Aston Martin trekt naar de Londense beurs. De Britse bouwer van luxueuze sportwagens wil zo het Italiaanse auto-icoon Ferrari achterna, dat sinds de beursgang op Wall Street in het najaar van 2015 zijn beurskoers bijna zag verdrievoudigen.

Aston Martin speelt onder meer in de Bond-films gretig zijn Britishness uit. Dat klopt voor de productie, één van de weinig overblijvende florerende autofabrieken in de Britse Midlands. De huidige eigenaars zijn Italiaans (Invest Industrial) en Koeweits (Investment Dar). Zij hopen 25 procent van de aandelen naar de beurs te brengen, De Duitse Mercedes-eigenaar Daimler houdt zijn minderheidsbelang van 4,9 procent.

De waardering zal alleszins stevig zijn: op het prospectus is het wachten tot 20 september, maar volgens de Britse media hopen de belegeleiders Aston Martin op een waardering van 5 miljard pond (5,5 miljard euro). Dat is 5,7 keer de omzet over 2017 en bijna 70 keer de nettowinst. Ter vergelijking: beleggers waarderen Ferrari tegen 6 keer de omzet en 30 keer de nettowinst.

Een stevige waardering, maar daar hoopt CEO Andy Palmer een stevig groeipad tegenover te zetten. Over de eerste jaarhelft van 2018 stegen omzet en bedrijfswinst respectievelijk 8 en 14 procent naar een recordpeil. Dit jaar zouden 6.200 à 6.400 auto's van de band moeten rollen, bij een winstmarge van 23 procent.

De Aston Martin DB10 in de Bond-prent 'Spectre'

Tegen boekjaar 2020 streeft Palmer naar een productie van 9.600 à 9.800 sportwagens, de helft meer als dit jaar dus. En op 'middellange termijn' acht hij 14.000 wagens een een winstmarge van meer dan 30 procent mogelijk.

Azië

Waar die groei vandaan zal komen? Aston Martin maakt er geen geheim van: crazy rich Asians, de snel groeiende groep Aziatische multimiljonairs die graag en ostentatief het geld laat rollen. Op dit ogenblik haalt Aston Martin slechts 16 procent van zijn verkopen in Azië, terwijl de Britse thuismarkt nog altijd goed is voor 30 procent.

En dus wil Taylor in het spoor van andere luxegroepen, zoals de Franse wereldmarktleider LVMH, die snelgroeiende Aziatische markt aanboren. Eén woord is echter opvallend afwezig in het persbericht met de aankondiging van de beursgang: brexit.

Met een productie die volledig Brits is, staat of valt de productie met een vlotte toegang tot de wereldmarkt. En dus een vlotte toegang tot de Europese markt voor export én cruciale onderdelen, plus Britse vrijhandelsakkoorden met alle belangrijke exportmarkten.