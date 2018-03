Atenor haalt vlot 50 miljoen op

Twee dagen na de start heeft Atenor de inschrijvingen op de uitgifte van obligaties op vier en zes jaar kunnen afsluiten. Kleine beleggers tekenden al in voor 50 miljoen , het beoogde maximale bedrag .

Helemaal onlogisch is dat niet. Op vier en zes jaar bood de vastgoedontwikkelaar beleggers een rendement van respectievelijk 1,62 en 2,11 procent. Niet gigantisch, maar wel een stuk meer dan het rendement op overheidspapier van dezelfde looptijd: minus 0,26 procent op vier en 0,23 procent op zes jaar.

Merk op dat Atenor de jaren oude truc van 101,875 procent bij bedrijfsobligaties hanteert. Voor de zesjaarslening betaalt u nu 1.018,75 euro om op de vervaldag in 2024 1.000 euro terug te krijgen. Daardoor vertaalt de geafficheerde brutocoupon van 3,50 procent zich in een reëel jaarrendement van 3,15 procent bruto of - na aftrek van roerende voorheffing - dus 2,11 procent netto.