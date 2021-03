Atenor lanceert eerste Belgische groene retailobligatie

The One, een duurzaam vastgoedproject van Atenor in Brussel.

De vastgoedontwikkelaar Atenor wil 65 tot 100 miljoen euro ophalen bij milieubewuste beleggers.

Atenor lanceert vrijdag een dubbele uitgifte van groene obligaties. Dat zijn obligaties waarvan de emittent de opbrengst moet gebruiken voor investeringen die een positieve invloed hebben op het milieu. De onderneming moet onder meer gedetailleerde informatie meedelen over het gebruik van de opbrengst en het prospectus laten doorlichten door een externe partij.

We merken veel interesse voor de financiering van groene investeringen. Sidney Bens Financieel directeur Atenor

De vastgoedontwikkelaar zegt dat hij de opbrengst zal gebruiken voor de financiering van duurzame en energie-efficiënte vastgoedprojecten die bijdragen tot zijn milieudoelstellingen. 'We merken dat er veel interesse is voor de financiering van groene investeringen', zegt Sidney Bens, de financieel directeur van Atenor.

Is dit een primeur?

Ja. Atenor is de eerste Belgische onderneming die groene obligaties uitgeeft voor particuliere beleggers. Dat zeggen KBC en Belfius, de twee banken die de uitgifte begeleiden. Maar de nieuwe obligaties van Atenor zijn niet de eerste groene retailobligaties die in België zijn uitgegeven. De Britse afvalverwerker Shanks (nu Renewi) klopte al in 2015 met groene obligaties aan bij de kleine Belgische beleggers.

Voorts hebben de Belgische staat en verscheidene bedrijven al groene obligaties verkocht aan institutionele beleggers. De investeringsmaatschappij Gimv gaf maandag een duurzame obligatie uit. Zo'n obligatie heeft ecologische en sociale doelstellingen en wil bijdragen tot deugdelijk bestuur.

Wat zijn de voorwaarden van de obligaties?

Atenor geeft twee soorten obligaties uit. De obligaties met een looptijd van vier jaar moeten 15 tot 25 miljoen euro ophalen. Ze hebben een coupon van 3 procent en de uitgifteprijs bedraagt 101,625 procent. Dat betekent dat u 1.016,25 euro betaalt voor een obligatie en op de vervaldag in 2025 slechts 1.000 euro terugkrijgt. Daardoor daalt het brutorendement naar 2,57 procent en het nettorendement, na aftrek van de roerende voorheffing, naar 1,68 procent.

De vierjarige obligaties hebben een nettorendement van 1,68 procent en de zesjarige een van 2,11 procent.

De obligaties op zes jaar moeten 50 tot 75 miljoen ophalen. Ze hebben een coupon van 3,5 procent en een uitgifteprijs van 101,875 procent. Het brutorendement bedraagt 3,15 procent en het nettorendement 2,11 procent.

Het rendement van beide obligaties is ruim 2 procentpunten hoger dan dat van Belgisch overheidspapier. Een vierjarige staatsobligatie heeft een brutorendement van -0,56 procent en een zesjarige staatsobligaties een brutorendement van -0,36 procent.

Brengen groene obligaties meer op?

Nee. Obligatiespecialisten zeggen dat het rendement van een groene en een vergelijkbare klassieke retailobligatie ongeveer gelijk is. Groene obligaties die zich richten op institutionele investeerders hebben doorgaans een wat lager rendement dan klassieke obligaties. Emittenten kunnen met groene obligaties meer beleggers aanspreken, omdat sommige grote beleggers of fondsen alleen in groene obligaties mogen investeren.

Zijn de obligaties van Atenor aantrekkelijk?

De specialisten zijn verdeeld. 'De voorwaarden zijn zeker correct. Atenors schuldgraad is niet laag, maar beheersbaar', zegt het beursblad De Belegger. 'U mag intekenen. We verkiezen de obligatie op zes jaar.'

Pieter De Ryck, een obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot, is kritischer. 'Het kredietrisico is niet laag. Het rendement is mager in verhouding tot het risico. Als u toch wat meer risico wil nemen met obligaties, is een gespreid fonds of een tracker van hoogrentende (high yield) obligaties een beter alternatief.'

Ook het aandeel Atenor kan een alternatief zijn. De beurshuizen Degroof Petercam en Kepler Cheuvreux zeggen dat het aandeel koopwaardig is. Atenor publiceerde maandag nabeurs resultaten en verhoogt het brutodividend met 5 procent naar 2,42 euro. Het dividendrendement bedraagt 4,4 procent bruto en 3,1 procent netto.

Hoe kunt u inschrijven?