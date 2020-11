Australië verlaagt rente en verhoogt obligatieaankopen

De Australische centrale bank verlaagt haar basisrente van 0,25 naar 0,10 procent, een historisch dieptepunt. Dat is de rente die banken betalen als ze voor een korte periode geld lenen bij de centrale bank. Voorts wil de centrale bank de driejaarsrente op de obligatiemarkt doen dalen van 0,25 naar 0,1 procent. Ten slotte is ze van plan voor 100 miljard Australische dollar (60 miljard euro) obligaties met looptijden van vijf tot tien jaar te kopen.

Australië werd in het eerste halfjaar voor het eerst in bijna 30 jaar geconfronteerd met een recessie. De krimp van de economie was te wijten aan de coronacrisis, die wereldwijd de economische activiteit deed dalen.

Geen renteverhoging voor 2024

De centrale bank verwacht dat de werkloosheidsgraad naar bijna 8 procent stijgt en eind 2022 nog 6 procent bedraagt. Ze voorspelt dat de onderliggende inflatie slechts 1 procent zal bedragen in 2021 en 1,5 procent in 2022. Dat is te weinig, want de centrale bank streeft naar 2 à 3 procent inflatie.