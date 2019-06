Australië verlaagt rente om inflatie op te krikken

'We hebben die beslissing genomen om de groei van de werkgelegenheid te stimuleren en ervoor te zorgen dat de inflatie overeenstemt met de doelstelling op middellange termijn', zegt Philip Lowe, de gouverneur van de Australische centrale bank.

Lowe merkt op dat de inflatie lager is dan verwacht. De Australische inflatie daalde in het eerste kwartaal onverwacht naar 1,3 procent, terwijl de centrale bank een inflatie van 2 à 3 procent nastreeft. Bovendien steeg de werkloosheid in april.