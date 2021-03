Australische centrale bank laat tanden zien

De monetaire autoriteit van Australië zet alles op alles om de rentestijging in de kiem te smoren.

Het begint zo langzamerhand toch een probleem te worden voor centrale bankiers: de stijgende rente. Beleggers zijn optimistischer over de economische groei en verwachten meer inflatie, zodat de rente klimt. Maar centrale banken willen de rente juist laag houden om het economisch herstel te bespoedigen. De Europese centrale bank (ECB) en de Amerikaanse centrale bank (Fed) hielden het bij management by speech: hinten aan de markt dat je iets gaat doen, maar feitelijk nog geen actie ondernemen. Maar de centrale bank van Australië laat zien dat het menens is.

'De monetaire autoriteit is toegewijd om het doel van de driejaarsrente (0,10 procent) te behalen en heeft recent obligaties aangekocht om dat te garanderen', laat de Bank of Australia weten. 'De centrale bank zal meer opkopen als dat nodig blijkt te zijn.' Daarmee garandeert de monetaire autoriteit dus dat het fors meer obligaties gaat opkopen wanneer de driejaarsrente boven de 0,1 procent beweegt. De centrale bank heeft onlangs voor 4 miljard Australische dollar aan obligaties gekocht, een record op dagbasis. Daardoor daalde de tienjaarsrente met 27 basispunten:

Daarmee is de Australische centrale bank andermaal het meest pro-actief als het om rentebeleid gaat. In tegenstelling tot de Reserve Bank of Australia, hebben de ECB en de Fed geen doelrente (zoals de driejaarsrente in Australië). Maar deze actie kan de druk verhogen op de ECB die zich volgende week buigt over de rente. Mogelijk zal de ECB geplande obligatie-aankopen vervroegen om zo de stijgende rente een halt toe te roepen.

Onlangs zei de voorzitster van de ECB, Christine Lagarde, in een toespraak dat ze de evolutie van de langetermijnrente 'nauwlettend' opvolgt. 'In de brede waaier aan indicatoren die we opvolgen zijn de risicovrije daggeldrente en de rendementen van staatsobligaties bijzonder belangrijk.' Daarmee hint ze er dus op dat ook de ECB niet zomaar zal accepteren dat de tienjaarsrentes op Europese staatsobligaties al te hard stijgen.

De Australische centrale bank is al langer een soort leidende indicator geweest voor het beleid van andere centrale banken wereldwijd. Omdat Australië de hofleverancier is van grondstoffen aan landen als China, merkt de economie van het land veel sneller de bewegingen van de conjunctuur. Daardoor reageert de monetaire autoriteit in dit land ook sneller zodra het doorheeft dat de economie afzwakt. Daarna volgen vaak andere landen.