Autogroepen onder druk op de beurs

De VS kondigden aan dat ze vanaf vrijdag een taks heffen op de invoer van staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. Ze dreigen een handelsoorlog te lanceren, want de Europese Unie signaleerde dat ze vergeldingsmaatregelen voorbereidt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Franse collega Emmanuel Macron gezegd dat hij zijn handelsbeleid voortzet tot er geen Mercedessen meer in New York rijden. Dat bericht van het Duitse weekblad Wirtschaftswoche woog op de Europese autoaandelen. Volkswagen (-2%) en Daimler (-1,9%), maar ook het Franse Peugeot (-2,1%) sloten lager.

ArcelorMittal (+0,3%) daarentegen had op het eerste gezicht geen last van de Amerikaanse importtaksen. Een mogelijke verklaring is dat de grootste staalproducent ter wereld in zeer veel landen actief is.