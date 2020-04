AvH versterkt greep op Sipef

De investeringsmaatschappij kocht voor de tweede keer op een jaar flink bij, nu de plantageholding ruim onder haar boekwaarde noteert.

Ackermans & van Haaren heeft gebruik gemaakt van de recente verkoopgolf op de Brusselse beurs om de greep op Sipef nog te versterken. Dat leert een transparantiemelding van de plantageholding.

De Antwerpse investeringsmaatschappij, een langetermijnbelegger pur sang, kocht recent bijna een kwart miljoen stuks Sipef en controleert nu 34,7 procent van het kapitaal, tegenover 32,3 procent bij de vorige transparantiemelding in augustus. Ook toen sloeg AvH tegen bodemprijzen extra stukken in. AvH had tijdens de kapitaalverhoging in 2017 al zijn belang boven 30 procent getild en zo de controle gebetonneerd.

-18% Afgeprijsde palmolie Sipef noteert ondanks het recente koersherstel bijna 10 euro of een vijfde onder de boekwaarde

Het aandeel Sipef bleef tijdens de verkoopgolf wel nipt boven het dieptepunt van vorige zomer. Toen tuimelde de beurskoers naar het laagste peil van het decennium. De plantageholding beleefde in 2019 luidens CEO François Van Hoydonck 'het ergste jaar in twee decennia'. Bovenop een extreem lage palmolieprijs kwamen twee vulkaanuitbarstingen in Papoea Nieuw-Guinea die een groot deel van de productie letterlijk en figuurlijk in de as legde.

De extra aankopen betekenen dat nu bijna de helft van de aandelen Sipef - 48,5 procent - in vaste handen zijn. De stichtersfamilie Bracht heeft 12,32 procent van de aandelen, terwijl Sipef ook 1,5 procent eigen aandelen in portefeuille heeft.