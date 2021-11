Avantium krijgt fanmail uit City

Volgens het beurshuis Berenberg is het potentieel voor plantaardig plastic groot, al zijn de risico's navenant.

Een stevige opkikker voor Avantium . Het al jaren krasselende bioplasticbedrijf krijgt fanmail van het beurshuis Berenberg, dat de opvolging start met een koopadvies en een koersdoel van 5,20 euro.

Analiste Priyanka Patel stelt dat pef, plantaardige plastic, met de lagere ecologische voetafdruk in tijden van groter milieubewustzijn groot potentieel biedt en op dat vlak de peffabriek die Avantium tegen 2023 wil opstarten cruciaal is. Merk wel op dat de financiering van die al jaren vertraagde fabriek in het Groningse Delfzijl nog altijd niet helemaal rond is, ondanks een stevige kapitaalronde dit voorjaar.

Het grote potentieel kan alleen gerealiseerd worden als Avantium erin slaagt vlaggenschipfabrieken te bouwen. En daar zal veel geld voor nodig zijn. Priyanka Patel Berenberg-analiste

Tegen 2030 kan het tot nog toe stevig verlieslatende Avantium volgens de Berenberg-analiste potentieel 200 miljoen omzet genereren met een winstmarge van 30 procent, door licenties op zijn technologie te verkopen.

Maar dat potentieel kan alleen gerealiseerd worden als Avantium erin slaagt vlaggenschipfabrieken te bouwen, als geloofsbrief voor de potentiële klanten van de technologie. 'En daar zal veel geld voor nodig zijn', waarschuwt Patel. Dat wordt dus de grote taak van CEO Ivo Van Aken: de financiering blijven verzekeren.

Het bioplasticbedrijf - in 2000 ontstaan als spin-off uit de katalysetak van Shell - trok in 2017 met vage plannen voor een droomfabriek naar de beurs en was tot voor kort een seriële ontgoocheling. De al jaren uitgestelde fabriek - die nu in Delfzijl in plaats van in Antwerpen moet komen - voor pefflessen liep almaar meer vertraging op.

Die ontgoochelingen vertaalden zich in een gedecimeerde beurskoers. Vorig jaar was er wel een in het ijle opverende koers, toen een populaire Britse website een oud persbericht over kartonnen Coke-flessen recycleerde.