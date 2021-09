Azelis trapt Brusselse beursgang af

Azelis trapt zijn introductie op de Brusselse beurs af, leert een persbericht . Een complete verrassing is de melding niet meer: De Tijd berichtte vorige maand dat de Antwerpse chemiedistributeur de grootste Brusselse beursintroductie in jaren voorbereidde.

Azelis gaat net als opslagspecialist Shurgard in 2018 bij de IPO alleen aandelen verkopen aan grote beleggers ('qualified investors' in het jargon), kleine beleggers zullen alleen 'tweedehands' kunnen kopen na de beursintroductie.

Azelis is bij het brede publiek niet bekend, maar de kans is groot dat vrijwel elke Belg schier dagelijks indirect in aanraking komt met één van de 2.200 chemische producten die het Antwerpse bedrijf bij 45.000 klanten verdeelt. Van de kleurstof voor het smurfenijsje over stoffen die een cake smeuïg maken tot de wasproducten die de onvermijdelijke sporen van dat ijsje en die cake op uw kleding verwijderen. Een portret .

Op meer financiële informatie is het wachten tot de publicatie van het prospectus, maar de timing zit snor: door de snelle heropening van de economie is dit jaar zeker vanuit de autosector de vraag naar chemische producten geëxplodeerd.

De recordresultaten vertalen zich in recordkoersen op de beurs (zie grafiek). Sinds het dieptepunt in maart 2020, bij de start van de pandemie, is de beurswaarde van IMCD van minder dan 3 naar bijna 10 miljard euro gestegen. Brenntag ging van 5 naar 13 miljard euro en vertaalt die boom binnenkort in een zitje in de verruimde Duitse sterindex DAX.