Aziatische beurzen gaan door op elan Wall Street

De goede prestatie die Wall Street donderdag neerzette en waarbij de S&P500 een belangrijke kaap rondde, kreeg vrijdag een vervolg in Azië.

Beleggers in New York zagen het donderdag weer helemaal zitten. Dat president Biden na zijn gigantisch stimulusplan nu ook een even indrukwekkend investeringsplan in de steigers zet, versterkt het vertrouwen in een vlot herstel van de Amerikaanse economie. Sterke prestaties van techreuzen als Microsoft , Amazon.com en Alphabet droegen ertoe bij dat de S&P500 niet alleen 1,2 procent won, maar ook voor het eerst boven 4.000 punten afsloot.

Het optimisme op Wall Street kreeg vrijdag een vervolg in Azië. Althans in die markten waar er handel was. Onder meer de beurzen in Australië, Hongkong, Singapore en India waren wegens vakantie gesloten.

Chipwaarden

Voor een van de sterkste prestaties zorgde de beurs van Tokio. De Nikkei 225-index sloot 1,6 procent in de plus, onder meer door hoop op betere bedrijfsresultaten. Nippon Electric Glass, maker van autoruiten en glas voor beeldschermen, trok zijn winstverwachting op en won 4 procent.

De chipwaarden stonden ook opnieuw in de belangstelling. Chipfabrikanten beijveren zich om hun productie te verhogen en zo een oplossing te bieden voor de wereldwijde tekorten aan chips. Advantest, dat apparatuur maakt om halfgeleiders te testen, trok 4,2 procent hoger en chipproducent Tokyo Electron steeg 3 procent.

Ook in Seoel stonden halfgeleiders in het zonnetje. De VS gaan een vergadering van chipfabrikanten en autobouwers beleggen om een oplossing te zoeken voor het chiptekort. Samsung Electronics won 2,3 procent. De Kospi sloot 0,8 procent hoger.