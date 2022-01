BNP Paribas ambieert toppositie in aandelenhandel

BNP Paribas is sinds deze week 900 aandelenspecialisten rijker, na een transfer van personeel, activa en technologie van Deutsche Bank. De Franse bank ambieert een leiderspositie in de Europese aandelenhandel.

Terwijl veel Europese spelers niet langer willen opboksen tegen de machtige Angelsaksische zakenbanken probeert CEO Jean-Laurent Bonnafé van BNP Paribas een topspeler te maken in de lucratieve aandelenbusiness. Die stond lang in de schaduw van de veel grotere obligatieactiviteiten, maar via overnames en interne groei moet de aandelentak een stevige pijler worden van de Franse financiële groep.

‘Ik zie niet in waarom we niet de grootste aandelenspeler in Europa kunnen worden’, zegt Olivier Osty, hoofd van de wereldwijde financiële markten van BNP Paribas, ambitieus. ‘We hebben alle kaarten in handen.’

De deal met Deutsche Bank, al aangekondigd in 2019, dikt de omzet van de Franse groep naar verwachting met 400 miljoen euro aan. Het is maar een van de demarches van de Fransen om de leidersambitie in aandelen waar te maken. In november nam BNP Paribas al de hefboomfondsklanten van Credit Suisse over. De Zwitserse instelling besloot de dienstverlening stop te zetten na zware verliezen door haar relatie met het omgevallen hefboomfonds Archegos Capital Management. Dat had via derivaten een enorme, maar verborgen hefboom gezet op zeer speculatieve posities.

Exane

De Franse groep kocht ook de helft van het beurshuis Exane die ze nog niet in handen had. De twee zijn al sinds 2004 partners. Ze werken samen als makelaar voor grote klanten, elektronische trading, aandelenderivaten en kapitaaloperaties. In 2019 realiseerde Exane een nettowinst van 22 miljoen euro op een omzet van 346 miljoen.

De ultieme doelstelling is ook in de VS een stevige positie te verwerven. ‘Als we het nummer één in Europa zijn, zullen Amerikaanse klanten veel meer met ons samenwerken. We kunnen op termijn het nummer vijf of zes in de VS worden’, denkt Osty. ‘We bouwen ons Amerikaanse researchnetwerk al stevig uit. De leidende Europese bank worden in de VS is een haalbaar doel, al beseffen we dat het moeilijk wordt. We mogen ook het risicomanagement niet uit het oog verliezen, zoals Archegos aantoonde.’

Genoeg centen

BNP Paribas kijkt nog naar bijkomende overnames. Centen zijn er genoeg. De Fransen krijgen dit jaar 16,3 miljard dollar (14,4 miljard euro) voor de verkoop van de Amerikaanse retailoperaties aan Bank of Montreal. Maar die laatste heeft ook ambities in de aandelenbusiness. Dinsdag maakte ze bekend dat ze twee zwaargewichten van BNP Paribas heeft afgesnoept om een afdeling als primaire aandelenmakelaar op te zetten in de VS.