Om minder afhankelijk te zijn van het toerisme zetten de Bahama’s de poorten open voor internationale cryptobedrijven. Het paradepaardje was FTX van Sam Bankman-Fried, totdat zijn zwendel uitkwam en de bubbel barstte. In zijn val sleurde hij de Bahama’s mee. ‘Het meest frustrerende is dat wij de schuld krijgen van wat hij heeft misdaan.’