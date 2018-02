‘Bakstenen zijn grootste concurrent van beleggingen'

De Belg wordt nog altijd geboren met een baksteen in de maag, zeker de meer vermogenden. Die opteren steeds meer voor vastgoed om te verhuren, aangevuurd door de nieuwe taksen en strengere regelgeving voor beleggingen. Dat stelt Frank Peeraer, ceo van Fortuna Financial Group.

Na jaren forse groei, was 2017 een jaar van stagnatie voor de vermogensbegeleider Fortuna Financial Group. In 2016 kende de onderneming nog een groei met 13 procent, gedreven door de overname van de portefeuille beleggingsverzekeringen van de failliete Optima Bank. Vorig jaar steeg de omzet ondanks de sterke beursprestaties slechts 3 procent tot 8,3 miljoen euro.

U kende een lichte uitstroom van beleggingsgeld. Zijn klanten niet tevreden, of is er een andere oorzaak?

Frank Peeraer: ‘De uitstroom verraste ons, zeker omdat de rendementen erg mooi waren. Navraag leert dat 90 procent van de uitstroom te maken heeft met klanten die meer in bakstenen gingen investeren. Veel vermogenden hebben nog altijd schrik door de crash van 2008, en denken dat ze via vastgoed veiliger zitten.’

Hebben ze gelijk?

Peeraer: ‘Zelfs rekening houdend met de financiële crisis, scoort een portefeuille wereldwijde aandelen nog altijd beter dan fysiek vastgoed. Bovendien zadel je je met bakstenen toch met mogelijke miserie op. Kan je een huurder vinden? Betaalt die wel? Onderhoudt die zijn woning wel goed? Is de ligging binnen tien jaar nog wel gegeerd? Dan is beursgenoteerd vastgoed veiliger en meer gediversifieerd. Ons vastgoedfonds haalde vorig jaar een rendement van 8 procent, dat haal je met een woning of appartement niet.’

Is de concurrentie van vastgoed nu groter dan voordien?

Peeraer: ‘Toch wel, en daar heeft de overheid de hand in. Vastgoed wordt op alle manieren fiscaal bevoordeeld. De hervorming van de Vlaamse registratierechten, waarbij iedereen voortaan 7 procent betaalt, is voordeliger voor wie een duurdere woning koopt. En dat terwijl de belastingen op beleggingen de voorbije jaren gigantisch zijn gestegen, tot een niveau waarbij je moet denken of de overheid nog wel wil dat dit deel van de economie draait. De roerende voorheffing is verdubbeld tot 30 procent, de beurstaks meer dan verdubbeld tot 0,35 procent, de Reynderstaks op fondsen is gestegen. We hebben het mislukte experiment van de speculatietaks meegemaakt. En nu is de effectentaks voor velen de druppel die de emmer doet overlopen. Wij voelen dat laatste minder, omdat we vooral actief zijn in beleggingsverzekeringen, die van de taks zijn vrijgesteld. Maar het is niet goed voor de sector. Ik pleit eerder voor een algemene vermogensbelasting van pakweg een halve procent, inclusief vastgoed, in plaats van de wirwar aan maatregelen die bepaalde producten of mensen meer viseert.’

Een verkoper van een koelkast moet je toch ook niet waarschuwen dat die in brand kan schieten waardoor je hele huis in de as wordt gelegd? frank peeraer CEO FORTUNA FINancial group

Wat is de impact van de nieuwe regelgeving Mifid II op de sector?

Peeraer: ‘Wij zijn absoluut voor transparantie en bescherming van de cliënt, maar nu gaat het wat ver, tot in het absurde toe. We zijn bijvoorbeeld verplicht om verschillende scenario’s over de beleggingen voor te leggen: een gunstig, gematigd, ongunstig en zelfs stressscenario waarin het allerergste wordt gesuggereerd. Hoewel alle studies er op wijzen dat beleggen in aandelen op lange termijn het hoogste rendement oplevert, kan dit sommige klanten afschrikken. Vergelijk het met wanneer je een koelkast gaat kopen. De verkoper zal je niet alleen moeten zeggen dat hij er pakweg 50 euro aan verdient, maar dat de koelkast ook in brand kan schieten waardoor je hele huis in de as wordt gelegd.’

Zijn de kosten voor al die regels nog te dragen?