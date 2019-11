Baloise neemt Belgische schadeportefeuille over voor 60 miljoen euro

De verzekeraar Baloise versterkt zijn positie in België via een overname van de schadeverzekeringen van Ahora Belgium.

Baloise neemt de schadeverzekeringsactiviteiten over van Athora Belgium voor 60 miljoen euro. Dat meldt de verzekeraar in een persbericht.

Dat is hetzelfde Athora dat anderhalf jaar geleden Baloise overtroefde bij de biedingsstrijd rond Generali Belgium en dus nu alsnog een deeltje doorverkoopt.

De aankoop komt nadat de verzekeringsgroep eerder dit jaar bijna een half miljard uittrok voor Fidea . Met de acquisitie versterkt Baloise zijn positie als een van de vier grootste schadeverzekeraars in België.

Kmo's

De portfolio is vooral gevuld met kleine en middelgrote bedrijven. De activiteiten brachten in 2018 152 miljoen euro aan premies in het laatje. De 'combined ratio' bedroeg 96,3 procent, waardoor elke 100 euro aan premies slechts 96,30 euro aan claims en kosten meebracht.